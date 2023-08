Al via bando “Cultura Missione Comune 2023” promosso dall’ICS in collaborazione con Anci

Al via la terza edizione del bando “Cultura Missione Comune 2023” promosso dall’Istituto per il Credito Sportivo (ICS), in collaborazione con l’ANCI, e rivolto agli Enti Territoriali. La misura è finalizzata a sostenere la realizzazione di interventi di tutela, protezione, conservazione, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale anche connessi al PNRR.

“L’Anci esprime soddisfazione per la pubblicazione di questo nuovo bando dell’Ics che metterà a disposizione dei Comuni delle risorse importanti per attuare progetti di tutela e valorizzazione del proprio patrimonio culturale” sottolinea il vicepresidente vicario dell’Anci, Roberto Pella.

Da parte sua la presidente del Credito Sportivo, Antonella Baldino: “Una misura di intervento che fa leva sul sostegno finanziario del Ministero della Cultura, tramite il Fondo Cultura, e la consolidata collaborazione con l’ANCI, fattori chiave per rafforzare il supporto dell’Istituto agli Enti Locali con l’obiettivo di promuovere un cambio di passo nel ritmo degli investimenti e nella qualità dell’offerta culturale. Un’economia a trazione culturale è un traguardo a cui tendere. La costruzione di una rete di collaborazione tra Istituzioni pubbliche un elemento strategico per la sua realizzazione.”

I Comuni, le Città Metropolitane, le Province e le Regioni, le Unioni di Comuni, i Comuni in forma associata, fino al 5 dicembre 2023, potranno presentare, tramite il portale dedicato sul sito www.creditosportivo.it , le richieste di contributo in conto interessi, deliberate dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali ICS, a valere sulle risorse del Fondo Cultura, finanziato dal Ministero della Cultura. ICS mette, quindi, a disposizione un plafond di 50 milioni di euro per mutui di durata fino a 25 anni, da stipulare entro il 31 dicembre 2023.

Il bando è a sportello e per i primi 30 milioni di mutui è previsto il totale abbattimento del tasso di interesse su una durata di 15 anni, consentendo agli Enti Territoriali un risparmio di circa il 30% sulle somme da rimborsare.

Le risorse di “Cultura Missione Comune 2023” possono essere utilizzate dagli Enti Territoriali per finanziare la realizzazione di progetti riguardanti la prevenzione, manutenzione e restauro, protezione, conservazione, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale; per assicurarne le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica, nonché il recupero, ampliamento, attrezzatura, miglioramento, efficientamento energetico, abbattimento barriere architettoniche e messa a norma di immobili appartenenti al patrimonio culturale; interventi di digitalizzazione di beni culturali e/o paesaggistici.

È inoltre finanziata l’acquisizione di beni appartenenti al patrimonio culturale nonché le maggiori spese dovute a variazioni di prezzo in aumento dei materiali da costruzione.

Il bando privilegia gli interventi relativi alle istanze presentate entro il 30 settembre 2023 e alcune categorie di intervento considerate prioritarie (es. efficientamento energetico, abbattimento barriere architettoniche, interventi antisismici, ammessi ad usufruire delle risorse del PNRR, digitalizzazione, realizzati nelle regioni del Mezzogiorno, con uno SROI – Social Return on Investment maggiore o uguale a 2).

Il Bando 2023 è un’ulteriore tappa del percorso di valorizzazione del patrimonio culturale pubblico promosso da ICS, con il supporto del Fondo finanziato dal Ministero della Cultura e in collaborazione con ANCI. Un’iniziativa che ha consentito, negli ultimi due anni, di erogare oltre 60 milioni di euro di finanziamenti, con totale abbattimento degli interessi, a 75 Enti Locali in tutta Italia.

Fonte: ANCI