AgID potenzia Web Analytics Italia: il 15 marzo un webinar di presentazione

Web Analytics Italia (WAI) diventa più potente. Visto il crescente successo e il suo utilizzo sempre più diffuso, l’Agenzia per l’Italia Digitale ha deciso di potenziare la piattaforma messa gratuitamente a disposizione delle PA per monitorare le statistiche in tempo reale sui visitatori dei siti web, rendendola più performante e in grado di monitorare un numero molto maggiore di siti web.

Per l’occasione, mercoledì 15 aprile 2023 si terrà un webinar che illustrerà le ragioni strategiche del progetto e del monitoraggio statistico, le modalità di iscrizione e gestione della piattaforma, cosa e come è stato recentemente potenziato il “motore” della piattaforma. Ci sarà spazio anche per una testimonianza di una PA che ha attivato sulla piattaforma il monitoraggio di numerosi siti web.

Per partecipare al webinar, realizzato in collaborazione con Formez PA nell’ambito del progetto “Italia Login – La casa del cittadino”, occorre registrarsi nella pagina dedicata sul sito EventiPA del Formez entro le ore 10 dello stesso giorno.

Cos’è WAI

Web Analytics Italia è una piattaforma nazionale, basata sul software Matomo, che si pone come obiettivo quello di raccogliere i dati relativi al comportamento degli utenti durante la navigazione online: ciò si rivela molto utile per migliorare la comprensione delle logiche d’uso dei siti della PA da parte degli utenti (insights) e avviare azioni di ottimizzazione (actions) che assicurino ai cittadini un’esperienza web ottimale, sia per quanto riguarda la consultazione dei siti, sia per quanto riguarda i servizi erogati.

Cosa monitora WAI

Web Analytics Italia permette di conoscere informazioni utili relative alle statistiche di utilizzo dei servizi online della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 7, comma 3 del D. Lgs. 82/2005 (CAD). Si tratta di dati come il numero di visitatori unici, di pagine viste, di click e di download, la durata media di una visita, il sistema operativo, il browser utilizzato. Inoltre, consente di beneficiare di strumenti ad hoc per pubblicare le statistiche dei siti monitorati (art. 7 CAD) e di condividere i dati con i decisori interni.

Come aderire

Per aderire a Web Analytics Italia è necessario che un referente di un’Amministrazione presente su IndicePA avvii la procedura di registrazione del sito istituzionale su https://webanalytics.italia.it/, accedendo alla piattaforma tramite SPID. In seguito basterà copiare il codice di tracciamento e inserirlo all’interno del sito da monitorare (ulteriori dettagli sono disponibili nelle apposite FAQ).

Per maggiori informazioni è possibile consultare la sezione del sito dedicata a WAI.

Fonte: AGID