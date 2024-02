AGID, Piano triennale per l’informatica nella PA: il 27 febbraio un webinar di presentazione della nuova edizione

Quali sono le novità del nuovo Piano triennale per l’informatica nella PA? Cosa cambia rispetto agli anni precedenti? Per rispondere a queste domande, AgID ha organizzato un webinar di approfondimento per martedì 27 febbraio, dalle 10.00 alle 11.30.

In particolare, l’obiettivo dell’evento è di presentare il Piano, fornire ad amministrazioni e imprese una panoramica sulla nuova struttura e illustrare azioni e strumenti a disposizione.

Il nuovo Piano presenta, rispetto alle precedenti edizioni, importanti cambiamenti e approfondisce diversi contenuti. Per la prima volta affronta anche il tema dell’Intelligenza Artificiale, fornendo indicazioni e principi generali che dovranno essere adottati dalle amministrazioni e declinati in fase di applicazione, tenendo in considerazione lo scenario in rapida evoluzione.

Inoltre, sono stati inseriti una serie di strumenti operativi che possono supportare le amministrazioni nelle attività di tutti i giorni: indicazioni sul procurement ICT e per la gestione in forma associata dei servizi ICT, principi di base per l’individuazione e l’implementazione dei servizi prioritari, principi generali per lo sviluppo di servizi digitali territoriali avanzati e casi d’uso sull’intelligenza artificiale.

L’obiettivo – anche con gli aggiornamenti che saranno progressivamente implementati nel corso dei prossimi mesi – è quello di rendere il Piano una “cassetta per gli attrezzi” per le amministrazioni.

Il Piano triennale 2024-2026 è il risultato di un’attività di scambio e collaborazione tra amministrazioni e soggetti istituzionali che hanno preso parte a un Tavolo di concertazione, con lo scopo di costituire una struttura permanente per un’azione continua di definizione dei contenuti e delle strategie indicate dal Piano stesso.

Fonte: AGID