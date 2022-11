AGID, online il vademecum per l’attuazione delle linee guida sui documenti informatici

È disponibile sul sito istituzionale di AgID il nuovo documento per l’implementazione delle linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici.

Per approfondire il contesto di applicazione delle linee guida sul documento informatico, infatti, l’Agenzia per l’Italia Digitale si è fatta promotrice dell’attivazione di un tavolo di lavoro, in sostanziale continuità con il Gruppo di lavoro sui Poli di Conservazione che, nel giugno 2021, aveva prodotto il documento “Definizione di un modello di riferimento per i Poli di conservazione”.

L’obiettivo del vademecum è quello di offrire un primo documento di approfondimento, suscettibile di integrazioni e modifiche, con suggerimenti e indicazioni a supporto delle Amministrazioni nell’applicazione della normativa di contesto in vigore dal 1° gennaio 2022, stimolando al contempo un confronto sulle diverse esperienze dei vari Enti.

I contenuti del vademecum

Il documento fornisce elementi tecnici di dettaglio operativo che possano ricondurre, nell’ambito della Pubblica Amministrazione, ad un’applicazione coerente e uniforme delle regole tecniche.

L’attenzione principale è stata rivolta all’allegato 5 (i metadati), con un focus sul documento amministrativo informatico e sulle aggregazioni documentali informatiche, e all’allegato 6 (Comunicazione tra AOO di Documenti Amministrativi Protocollati), con particolare riferimento alle regole di processamento, al sigillo, al “nuovo” segnatura.xml e alle procedure di interoperabilità.

Come accedere al documento

Il documento è disponibile sul sito www.agid.gov.it nella sezione dedicata alle linee guida.

Fonte: AGID