HLAB, l’organo consultivo sull’intelligenza artificiale attivato dal Segretario generale delle Nazioni Unite ha emesso il documento Interim Report: Governing AI for Humanity in cui si suggerisce un più stretto allineamento tra le norme internazionali e il modo in cui l’intelligenza artificiale viene sviluppata e implementata e si propone come rafforzare la governance internazionale dell’IA.

Il documento è in consultazione pubblica. È possibile partecipare alla consultazione entro il 31 marzo 2024 indicando i propri commenti.

Fonte: AgID