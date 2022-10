Agid, E-procurement: aggiornamento sullo stato delle Linee Guida

La redazione da parte di AgID delle Linee Guida di e-procurement è in una fase adeguatamente matura, le istanze prospettate dagli stakeholder istituzionali e di mercato sono state prese in carico e valorizzate da AgID nel documento in corso di redazione.

Come indicato dall’art. 71 del CAD, le Linee Guida sono adottate da AgID dopo aver sentito le amministrazioni competenti, il Garante per la protezione dei dati personali, aver acquisito il parere della Conferenza Unificata e aver effettuato una consultazione pubblica di almeno 45 giorni. Il processo nel suo complesso consentirebbe la loro approvazione e pubblicazione non prima di marzo 2023.

Considerate le tempistiche previste dalla Legge 21 giugno 2022, n. 78 recante “Delega al Governo in materia di contratti pubblici”, che prevedono l’entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge delega per la revisione del Codice dei contratti entro marzo 2023, risulta evidente che i tempi prima descritti per l’adozione delle Linee Guida non siano congrui per non rendere quest’ultime già “superate” nel momento della loro pubblicazione.

Ciò premesso, a valle della presentazione al Governo della bozza del nuovo Codice da parte del Consiglio di Stato, dal confronto con quest’ultimo si è convenuto di sospendere l’attività in carico ad AgID in attesa dei riscontri del nuovo Governo, al fine di coordinare entrambe le pubblicazioni in modo da adottare le Linee Guida in ragione dei contenuti e dei tempi di entrata in vigore del nuovo Codice.

Dal confronto, infatti, è emerso che quanto previsto dagli articoli 58 c.10 e art. 44 dell’attuale Codice sarà oggetto di una unica disposizione in ragione della quale verrà adottato un unico provvedimento regolamentare, le Linee Guida de quo che, pertanto, dovranno aggiornare, assorbendoli, anche i contenuti della Circolare AgID 03/2016.

Per queste ragioni, a valle delle decisioni che il nuovo Governo assumerà in relazione al prosieguo dell’iter di approvazione del Codice dei contratti pubblici, AgID si riserva di riprendere il percorso di confronto pubblico instaurato con tutti gli stakeholder in modo da adeguare i contenuti delle Linee Guida al contesto normativo in via di definizione e di quanto, in tale ottica, emergerà dal confronto pubblico.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti consultare la sezione dedicata sul sito di AgID oppure scrivere a eprocurement@agid.gov.it

Fonte: AGID