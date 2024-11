AgID, Contratti di grande rilievo: individuate le 5 Amministrazioni che saranno sottoposte a monitoraggio per il 2024

Con un comunicato pubblicato sul proprio sito l’Agenzia per l’Italia Digitale, nell’ambito delle attività di monitoraggio, informa che ha individuato (ai sensi del par. 6 della Circolare AgID n. 1/2021) cinque Amministrazioni da sottoporre al monitoraggio sull’esecuzione dei contratti di grande rilievo per l’anno 2024, in base ai criteri stabiliti dalla Determina n. 259/2024.

Ogni anno, infatti, AgID svolge delle analisi a campione sulle attività di monitoraggio dei contratti di grande rilievo effettuate dalle Amministrazioni, richiedendo chiarimenti e formulando indicazioni o suggerimenti nei casi in cui vengano rilevate criticità o non conformità gravi.

Per procedere con queste attività, l’Agenzia richiede alle Amministrazioni selezionate l’invio dei rapporti di monitoraggio relativi ai contratti presi in considerazione.

Per il 2024, il campione doveva comprendere:

almeno un contratto associato all’impiego dell’Intelligenza Artificiale;

almeno un contratto associato a progetti finalizzati alla realizzazione e/o standardizzazione delle banche dati ed all’interoperabilità fra sistemi in ottica del principio “once only”;

almeno un contratto finalizzato alla realizzazione, reingegnerizzazione o ampliamento dei servizi ai cittadini e/o imprese;

almeno una Amministrazione locale (PAL);

In base a questi criteri, le Amministrazioni e i relativi contratti selezionati sono stati:

Ente Nazionale per l’Aviazione Civile , “Piattaforma di intelligenza artificiale. Adesione all’accordo quadro CONSIP affidamento servizi di system management per le pubbliche amministrazioni ed. 3 – ID 2275”;

, “Piattaforma di intelligenza artificiale. Adesione all’accordo quadro CONSIP affidamento servizi di system management per le pubbliche amministrazioni ed. 3 – ID 2275”; Regione Lazio , “Private-Cloud. Procedura ristretta, ai sensi dell’art. 61 del D.lgs. N. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento di servizi specialistici di supporto per l’evoluzione e la gestione della infrastruttura di cloud privato della Regione Lazio”;

, “Private-Cloud. Procedura ristretta, ai sensi dell’art. 61 del D.lgs. N. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento di servizi specialistici di supporto per l’evoluzione e la gestione della infrastruttura di cloud privato della Regione Lazio”; Agenzia delle Entrate – Riscossione , “Contratto esecutivo con Sogei per il triennio 2024 – 2026”;

, “Contratto esecutivo con Sogei per il triennio 2024 – 2026”; Regione Toscana , “Servizi e prestazioni inerenti la progettazione, sviluppo, configurazione, popolamento ed erogazione in modalità SAAS tramite sistema cloud Toscana – SCT, del front end digitale ovvero dei siti, portali, canali web e webapp, di Regione Toscana – Giunta Regionale e degli enti del territorio regionale”;

, “Servizi e prestazioni inerenti la progettazione, sviluppo, configurazione, popolamento ed erogazione in modalità SAAS tramite sistema cloud Toscana – SCT, del front end digitale ovvero dei siti, portali, canali web e webapp, di Regione Toscana – Giunta Regionale e degli enti del territorio regionale”; Comune di Milano, “Acquisizione dei servizi per la realizzazione di progetti di business intelligence e analisi dati e la valorizzazione del patrimonio informativo dei dati del Comune di Milano”.

Fonte: AgID