AgID: al via il laboratorio dedicato all’aggiornamento dei profili di E-Leadership

Si è tenuto a Roma, nella sede dell’Agenzia per l’Italia Digitale, il 1° incontro del laboratorio “Aggiornamento Profili E-Leadership” avviato nell’ambito dell’attività di supporto agli RTD in linea con le azioni previste nel Piano Triennale per l’Informatica nella PA.

L’iniziativa, lanciata a Forum PA 2023 in un talk dedicato al tema delle competenze digitali, coinvolge 17 tra Amministrazioni Centrali, Regioni, Province, Città Metropolitane, Comuni e Unioni ed è articolato in una serie di incontri online e in presenza.

L’obiettivo è di comprendere quali siano le competenze digitali necessarie all’interno di una PA e quali i percorsi di aggiornamento necessari per la definizione dei profili e delle competenze di E-Leadership.

Nel corso della 1° giornata le amministrazioni, suddivise in gruppi di lavoro, si sono confrontate e hanno approfondito i modelli e processi organizzativi adottati nella gestione dell’Ufficio RTD.

Le riflessioni e gli spunti emersi rappresentano il punto di partenza per analizzare lo stato attuale delle competenze digitali, il gap riscontrato e le necessità di aggiornamento e formazione, temi che saranno oggetto di analisi nei prossimi appuntamenti del laboratorio. Allegati: Slide Laboratorio E-Leadership

Fonte: AgID