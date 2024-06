Con un comunicato pubblicato in GU Serie Generale n. 134 del 10 giugno 2024 il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Eenergetica da notizia che

In data 24 maggio 2024, è stato pubblicato sul sito del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica il decreto n. 135 del 7 maggio 2024 del direttore della Direzione generale valutazioni ambientali «Adozione delle linee guida per la redazione dei Piani di azione e zone silenziose in conformita’ ai criteri e alle specifiche indicate dalla direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007». La versione integrale del decreto con i relativi allegati, modificati a seguito di integrazioni e correzioni, e’ disponibile sul sito web del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica al seguente link:

https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/inquinamento_acustico/decreto_VA_135_07_05_2024.pdf

Fonte: Gazzetta Ufficiale