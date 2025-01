Pubblicato in Gazzetta il Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri del 14 ottobre 2024 recante l'”Adozione del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNIISSI)”.

Il Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNIISSI) è adottato, a norma dell’articolo 1, in attuazione di quanto previsto dall’art. 3, comma 4, del decreto interministeriale del 25 ottobre 2022, n. 350, ai sensi dell’art. 1, comma 516, della legge del 27 dicembre 2017, n. 205.

Il Piano è costituito dagli interventi appartenenti alle classi A, B e C, in funzione del punteggio determinato dall’applicazione della metodologia di valutazione delle proposte definita dal decreto interministeriale 25 ottobre 2022, n. 350, e da una scheda di sintesi con le caratteristiche principali di ciascun intervento.

L’elenco ordinato degli interventi di cui al comma 2 dell’ articolo 1 è riportato nell’Allegato 1 al decreto. Le singole schede di sintesi sono riportate nell’Allegato 2. L’elenco di cui all’Allegato 1, afferisce alla pianificazione degli interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico, alla cui attuazione si provvede per successivi stralci come regolamentato nel successivo art. 3.

Fonte: Gazzetta Ufficiale