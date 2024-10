ACN, Giornata informativa ECCC a Milano: nuove opportunità di finanziamento per la sicurezza informatica

In un comunicato pubblicato sul proprio sito l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale rende noto che il 7 novembre 2024, l’European Cybersecurity Competence Centre (ECCC) organizzerà a Milano una giornata informativa dedicata alle nuove opportunità di finanziamento nel settore della sicurezza informatica, nell’ambito del programma Europa digitale. L’evento si terrà presso il Centro Congressi FAST, in Piazzale R. Morandi, e offrirà una panoramica sui bandi aperti e le modalità di partecipazione per accedere ai fondi destinati a progetti innovativi. Presente l’ACN, in veste di Centro Nazionale di Coordinamento Italiano (NCC-IT), con il contributo del consigliere Ludovica Coletta del Servizio programmi industriali, tecnologici e di ricerca.

La giornata inizierà alle 9.30 con la registrazione dei partecipanti, cui seguiranno gli interventi di autorità ed esperti del settore, tra cui Luca Tagliaretti, Direttore esecutivo dell’ECCC, e Francesco Barbato, Responsabile di Settore della DG CNECT. Durante l’evento saranno illustrati i dettagli delle call per la presentazione di progetti, con particolare attenzione alla sicurezza informatica, le tecnologie avanzate e il rafforzamento degli ecosistemi di sicurezza operativa (SOC).

Oltre alle sessioni informative, ci sarà la possibilità di partecipare ad attività di networking e presentare idee progettuali per ottenere finanziamenti. Con un budget complessivo di oltre 102 milioni di euro, il programma offre un supporto concreto a imprese, PMI, enti pubblici e altre organizzazioni negli Stati membri dell’UE e nei paesi SEE.

Al termine dell’evento sono previste ulteriori attività di networking e opportunità di incontro one-to-one per rafforzare collaborazioni tra i partecipanti e discutere idee di progetto. La registrazione è gratuita, ma i posti sono limitati. Si consiglia di registrarsi tramite questo link.

Fonte: Agenzia per la cybersicurezza nazionale