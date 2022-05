A Torino il 27 maggio i Dialoghi di Italia Domani sul PNRR

Arriva a Torino il ciclo di incontri “Italia Domani – Dialoghi sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per comunicare con cittadini, imprese e Amministrazioni locali sui contenuti e le opportunità del PNRR. L’appuntamento è per venerdì 27 maggio alle 11, negli spazi della Centrale Nuvola Lavazza (Via Ancona, 11/A), con la partecipazione del Ministro dell’Università e Ricerca, Maria Cristina Messa, del Ministro per l’Innovazione tecnologica e la trasformazione digitale, Vittorio Colao, e con l’intervento della coordinatrice della Segreteria tecnica del PNRR della Presidenza del Consiglio, Chiara Goretti. Sul palco, il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e il sindaco di Torino e della Città metropolitana, Stefano Lo Russo.

L’incontro sarà l’occasione per approfondire i progetti per la città, i vantaggi per il territorio, il ruolo degli enti locali nell’attuazione del PNRR e le modalità per accedere alle risorse. La seconda parte sarà caratterizzata dal dialogo con i cittadini, con le associazioni di categoria e le imprese. Diretta streaming sull’homepage di Italiadomani e sito del Comune di Torino e della Città Metropolitana. I cittadini piemontesi interessati a partecipare in presenza, possono registrarsi a questo link