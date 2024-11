18 novembre 2024, Webinar “La governance delle società a partecipazione pubblica

Il webinar affronta il tema della partecipazione dei comuni alle società di diritto privato, sempre più attuale nella gestione dei servizi pubblici. In particolare vengono esaminati i diversi strumenti societari utilizzabili per le società in house e per le società a partecipazione mista pubblico-privata, i modelli di governance, la composizione degli organi di amministrazione e la gestione del personale.

L’evento si inserisce nel Piano di Formazione elaborato da Anci Digitale per i Comuni, una serie di occasioni di aggiornamento e approfondimento con l’ausilio dei consulenti esperti del Servizio Anci Risponde. Per questo la partecipazione è gratuita e riservata esclusivamente agli Enti abbonati ai Servizi di Base – Anci Risponde di Anci Digitale S.p.A



PROGRAMMA – lunedì 18 novembre 2024, ore 11.30

INTRODUZIONE AI LAVORI

Mariateresa Chirò, Ufficio Formazione e Webinar Anci Digitale S.p.A.

RELAZIONE DELL’ESPERTO

Fabrizio Brignolo, Esperto Anci Risponde

I principi di cui al D.lgs n. 175/2016

I tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica

Finalità perseguibili mediante l’acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

Principi fondamentali sull’organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico

Organi amministrativi delle società a controllo pubblico

Società in house e a partecipazione mista pubblico-privata

Gestione del personale

RISPOSTE AI QUESITI

CONCLUSIONE DEI LAVORI

