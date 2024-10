Welfare, Proroga adesione all’Avviso assunzioni negli ambiti territoriali sociali

Con Decreto del Capo Dipartimento n. 328 dell’11/10/2024 è stata disposta la proroga al 25 ottobre 2024 del termine per la presentazione delle richieste di adesione a valere sull’Avviso “Manifestazione d’interesse per le azioni di incremento della capacità degli ATS di rispondere alle esigenze dei cittadini, garantendo adeguati servizi sociali alla persona e alla famiglia, in un’ottica di integrazione con i vari livelli di governo e del rispetto del principio di sussidiarietà – Triennio 2025-2027”.

Il punto 5 dell’Avviso “Trasmissione della richiesta di adesione, responsabile del procedimento e richieste di chiarimenti” è da intendersi modificato così come indicato nell’art. 1 del Decreto Capo Dipartimento n. 328 dell’11/10/2024.

Rimangono ferme tutte le alte modalità previste dall’Avviso per la presentazione delle richieste di adesione.

L’Avviso, rivolto agli Ambiti Territoriali Sociali (ATS), è finalizzato a individuare la consistenza al 30 giugno 2024 e il fabbisogno per il prossimo triennio, sull’intero territorio di ambito, per le seguenti figure professionali, da impegnare a tempo pieno e in modo esclusivo e dedicato nelle attività connesse alla corretta implementazione e attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali: 1. Funzionario Amministrativo; 2. Funzionario Contabile – Economico finanziario/Funzionario esperto di rendicontazione; 3. Funzionario Psicologo; 4. Funzionario Educatore Professionale Socio Pedagogico/Pedagogista.

Le risposte fornite dagli ATS in esito all’Avviso consentiranno di definire, nell’ambito della Priorità 1 “Sostegno all’inclusione sociale e lotta alla povertà” del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027, la procedura centralizzata di selezione e le risorse necessarie alla loro assunzione per il prossimo triennio, entro un limite massimo di 300 milioni di euro.

LINK UTILI

AVVISO

PROROGA

Fonte: Anci