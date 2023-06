Viminale, Pnrr: erogati oltre 34 milioni per gli investimenti “piccole opere” degli enti locali

Il dipartimento Affari Interni e Territoriali – direzione centrale per la Finanza Locale – il 6 giugno 2023 ha provveduto ad erogare, per le “piccole opere”, risorse pari ad euro 34.508.967,70 per n. 1057 enti.

I mandati di pagamento sono stati inviati all’Ufficio di controllo del MEF (U.C.B. presso il Ministero dell’interno), attraverso il Sistema SICOGE, per l’inoltro alla Banca d’Italia e il successivo accreditamento ai Comuni.

I soggetti attuatori, per ottenere l’erogazione delle ulteriori risorse, dovranno presentare l’apposito rendiconto, attraverso il sistema di monitoraggio ReGiS, secondo le indicazioni contenute nel Manuale d’istruzione per i Soggetti Attuatori -piccole opere- del 22 novembre 2022, che sarà oggetto di prossimo aggiornamento a seguito delle predette intervenute modifiche.

Sul sito della Finanza Locale sono pubblicati gli enti e le opere destinatari dei pagamenti.

Fonte: Viminale