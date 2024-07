Viminale, dalla Commissione per la stabilità finanziaria via libera a 1.379 assunzioni presso enti locali

La Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (Cosfel), presieduta al Viminale dal sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, ha esaminato nella seduta del 4 luglio, per i profili relativi alle assunzioni e alle rideterminazioni delle dotazioni organiche, complessivamente 60 delibere, presentate da 54 Comuni, approvando 14 rideterminazioni di dotazioni organiche, 1.240 assunzioni a tempo indeterminato e 139 a tempo determinato.

In particolare, la Cosfel ha esaminato con esito favorevole le istanze presentate dai comuni di Napoli, Pescara, Potenza, Chieti, Gioia Tauro (Reggio Calabria), Mentana (Roma), Ponza (Latina) e Rende (Cosenza).

Con riguardo alla finanza locale, la Commissione ha esaminato 6 piani di riequilibrio finanziario pluriennale per i comuni di Bivona (Ag), Patrica (Fr), Cefalà Diana (Pa), Potenza, Brindisi e Militello in val di Catania (Ct), 6 ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per i comuni di Chieti, Barrafranca (En), Ferruzzano (Rc), Piazza Armerina (En), Casacanditella (Ch) e Torrice (Fr) e 4 piani di estinzione per i comuni di Alife (Ce), Calvi Risorta (Ce) ,Marineo (Pa) e San Calogero (Vv).

Fonte: Viminale