Viminale, al via le gare per il restauro di 293 beni del Fondo edifici di culto

Al via due procedure di gara per 293 interventi di restauro su beni del Fondo edifici di culto (Fec) del ministero dell’Interno.

Tali procedure per accordi quadro – pubblicati sulla piattaforma telematica di Invitalia – costituiscono l’attuazione di un complessivo investimento, definito nel Pnrr in favore del patrimonio gestito dalla Direzione centrale degli affari dei culti e per l’amministrazione del Fec, che ammonta a circa 270 milioni di euro e servirà a finanziare ben 308 interventi.

Le opere non comprese negli avvisi di gara appena pubblicati (per una somma di circa 15 milioni) sono state affidate, attraverso apposite convenzioni, al Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche per il Lazio e l’Abruzzo che svolgerà, a tal riguardo, le funzioni di Centrale di Committenza.

Fonte: Viminale