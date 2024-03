Dipartimento Casa Italia: Avviso Isole minori, pervenute 82 manifestazioni di interesse

Si è conclusa giovedì 29 febbraio la 1° fase dell’Avviso pubblico Isole minori in cui gli Enti interessati hanno presentato le proposte progettuali relative a interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici e infrastrutture pubblici.

Sono pervenute 82 domande, di cui 39 per la categoria «A-Edifici» e 43 per la categoria «B-Infrastrutture» per un totale di 185 mln. rispetto alla disponibilità di 100 milioni di euro; hanno presentato domanda 27 Comuni, 2 Province e 1 Regione.

Le proposte presentate interessano il territorio di 30 Comuni, ovvero il 70% di quelli ammessi a partecipare e prevedono interventi su 28 isole. Le manifestazioni di interesse utilmente collocatesi nelle graduatorie finali saranno ammesse ad una successiva procedura di valutazione indetta con apposito Avviso pubblico che definirà i termini e le modalità per la presentazione dei relativi progetti al fine di accedere al finanziamento.

Fonte: Dipartimento Casa Italia