Veicoli elettrici: stanziati 80 milioni per gli impianti di ricarica domestici per il biennio 2022-2023

Sono stati pubblicati i decreti direttoriali attuativi degli incentivi per l’acquisto e la posa di impianti per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, dedicati a privati e condomini.

La misura prevede due diversi momenti per la presentazione delle domande:

dal 19 ottobre al 2 novembre 2023 per le installazioni effettuate nel 2022 (nel solo periodo che va dal 4 ottobre al 31 dicembre)

per le (nel solo periodo che va dal 4 ottobre al 31 dicembre) i termini di apertura e chiusura per le domande relative alle installazioni effettuate nel 2023, verranno invece comunicati con successivi avvisi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

I contributi previsti sono pari all’80% del prezzo di acquisto e posa delle infrastrutture per la ricarica (come ad esempio colonnine o wall box).

Il limite massimo del contributo è di 1.500 euro per gli utenti privati e fino a 8.000 euro in caso di installazione sulle parti comuni degli edifici condominiali. Le risorse a disposizione per il 2022 e 2023 sono pari a 80 milioni di euro.

Gli interessati potranno presentare la domanda tramite la piattaforma online che sarà gestita per conto del Ministero da Invitalia.

Le domande presentate saranno ammesse secondo l’ordine cronologico di presentazione e il contributo sarà accreditato direttamente sul conto corrente indicato dal beneficiario nell’istanza.

Fonte: MIMIT

