Utilizzo dell’accantonamento sulla dotazione del Fondo di solidarietà comunale 2023

Pubblicato in GU Serie Generale n. 87 del 13 aprile 2024 il Decreto 11 marzo 2024 del Ministero dell’Interno recante dispozioni relative all'”Utilizzo dell’accantonamento sulla dotazione del Fondo di solidarieta’ comunale 2023, a seguito di verifiche dei valori utilizzati nel riparto“.

A norma dell’art. 1 (Articolo unico) del provvedimento è previsto a favore dei comuni per i quali, in sede di verifica tecnica, è stata riscontrata l’esigenza di rettificare i valori utilizzati per il riparto del Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2023, si provvede all’attribuzione, a titolo di conguaglio, di ulteriori risorse finanziarie, per un importo complessivo pari ad euro 3.540.258,87, nelle misure indicate pro-quota nell’allegato A) al decreto.

Mentre il secondo comma dello stesso articolo, prevede che esaurita l’esigenza di ulteriori rettifiche per conguagli ai singoli comuni, il rimanente ammontare dell’accantonamento di cui all’art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 giugno 2023, pari ad euro 3.459.741,13 è destinato, ai sensi dell’art. 1, comma 452, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all’incremento dei contributi straordinari previsti dall’art. 15, comma 3, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Fonte: Gazzetta Ufficiale