Trenitalia inaugura il biglietto digitale per il trasporto regionale

Trenitalia annuncia l’avvio di un nuovo biglietto digitale dedicato al trasporto regionale e pensato per semplificare l’esperienza di viaggio, dal 5 agosto i passeggeri del Regionale di Trenitalia avranno a disposizione un nuovo biglietto digitale che semplifica l’esperienza di viaggio. Una volta acquistato il biglietto si potrà effettuare un numero illimitato di cambi sulla data e sull’ora del treno scelto, fino alle 23:59 del giorno precedente, illimitati cambi anche il giorno stesso del viaggio, anticipando o posticipando l’orario all’interno della stessa giornata.

Un’altra importante novità per i viaggiatori è la convalida del biglietto con il check-in online prima di salire a bordo. Un’operazione rapida con pochi click accedendo, come utente registrato, nell’area «i miei viaggi» dell’app o del sito Trenitalia; in alternativa, senza registrazione, si potrà comunque fare check-in collegandosi al link presente nell’e-mail o SMS ricevuto dopo l’acquisto del biglietto. Il servizio del check-in online è disponibile dalle 00:00 del giorno del viaggio fino all’ora di partenza del treno.

I biglietti Trenitalia sono acquistabili su l’app, trenitalia.com, agenzie di viaggio e altri operatori abilitati.

Fonte: Trenitalia