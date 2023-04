Trasporto ferroviario, assegnati 300 milioni per realizzazione impianti per idrogeno e acquisto treni

Con decreto dirigenziale n. 144 del 31/3/2023 sono state ripartite e assegnate le risorse finanziare, pari a 300 milioni di euro, previste dal PNRR per l’investimento relativo alla sperimentazione delle applicazioni dell’idrogeno nel settore del trasporto ferroviario, nell’ambito della misura M2C2 relativa a “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile”.

In particolare, vengono assegnati 276 milioni di euro per la realizzazione di impianti di produzione, stoccaggio e rifornimento di idrogeno rinnovabile e 24 milioni di euro per l’acquisizione di treni alimentati a idrogeno.

I beneficiari delle risorse assegnate sono la Regione Lombardia, la Regione Puglia, la Regione Campania, la Regione Calabria, la Regione Sardegna e la Gestione Governativa della Ferrovia Circumetnea.

Con l’assegnazione delle risorse, avvenuta nel rispetto dei tempi stabiliti dalla milestone PNRR M2C2-16, vengono poste le condizioni per il raggiungimento del target PNRR M2C2-17, che prevede entro il 30/6/2026, la realizzazione di almeno 10 impianti per il rifornimento di idrogeno rinnovabile su almeno 6 linee ferroviarie, contribuendo alla decarbonizzazione del trasporto ferroviario.

Il decreto citato di assegnazione delle risorse è stato inviato agli organi di controllo e sarà pubblicato sul sito web del ministero.

Fonte: MIT