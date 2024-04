Trasmissione rendiconti ex art. 158 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 (TUEL)

il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali (DAIT) con comunicato del 3 april 2024 da notizia che sono pervenute a mezzo posta certificata numerose certificazioni di rendicontazione predisposte dagli enti locali, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 158 del TUEL, a seguito dell’assegnazione di contributi erariali. Si segnala che, al fine di facilitare gli enti ad assolvere a tale adempimento, di volta in volta verrà realizzato un modello informatizzato di certificato per ogni linea di finanziamento che sarà reso disponibile, esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (“AREA CERTIFICATI – TBEL, altri certificati”), accessibile dal sito internet della Direzione Centrale per la Finanza Locale alla pagina https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify.

Ogni qualvolta verrà realizzato sulla predetta piattaforma TBEL l’apposito modello di rendicontazione, uno per ogni singola linea di finanziamento, sarà cura di questa Direzione Centrale darne preventiva comunicazione a tutti gli enti interessati fornendo anche chiarimenti per la predisposizione degli stessi.

Si invitano, pertanto, gli enti locali a non trasmettere certificazioni di rendicontazione ex articolo 158 TUEL con posta certificata o altre modalità che determinerebbero soltanto un aggravio delle procedure amministrative.

Tutti gli enti locali che hanno già trasmesso di propria iniziativa certificati di rendiconto saranno tenuti a riprodurre detta certificazione con modalità telematica per mezzo del richiamato Sistema Certificazioni Enti Locali (“AREA CERTIFICATI – TBEL, altri certificati”) solo dopo aver ricevuto l’invito ad assolvere a tale adempimento.

Fonte: DAIT