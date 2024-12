Torino: la strategia digitale della città per gli anni 2024-2028

La Città di Torino ha definito la strategia digitale per gli anni 2024-2028, con cittadini e territorio al centro del piano strategico per intercettarne i bisogni e offrire servizi personalizzati e di estrema fruibilità, con una forte attenzione all’inclusione digitale. A seguire tutti i numeri del Piano strategico messo in campo.

4 gli obiettivi dell’amministrazione comunale:

Centralità della persona e relazione con il territorio

Valore dei Dati per la Città

Sicurezza e resilienza dei servizi digitali

Amministrazione Digitale

2 le linee di finanziamento seguite:

13 milioni di euro da PNRR

19 milioni di euro dal Programma Operativo Nazionale Cimmà Metro Plus (PN Metro Plus)

7 i programmi operativi predisposti:

• Servizi digitali alla persona

Digitalizzazione e potenziamento dei servizi rivolti alle persone che vivono la città quotidianamente, tra cui cittadini e turisti.

• Servizi digitali a imprese e professionisti

Rinnovamento dei sistemi gestionali della Città ed efficientamento dei servizi pubblici digitali rivolti a imprese, professionisti e altre amministrazioni

• Competenze digitali e contrasto al Digital Divide

Adozione di misure mirate allo sviluppo delle competenze digitali e al coinvolgimento di tutta la cittadinanza, con particolare attenzione alle fasce più fragili colpite dal digital divide

• Gestione della relazione con cittadini e imprese

Introduzione di un sistema di Citizen Relationship Management (CzRM) e sviluppo di servizi web orientati a un’esperienza utente vicina ai bisogni degli utenti

• Condivisione, trasparenza e governo dei dati

Realizzazione di una data governance strutturata e di strumenti per l’elaborazione e la condivisione delle informazioni, ottimizzando l’utilizzo dei dati per comprendere la Città ed efficientare i processi decisionali.

• Evoluzione infrastrutturale e Cybersecurity

Migrazione dei servizi dell’Ente su architettura cloud e potenziamento della qualità e della sicurezza, con attenzione ai benefici in termini di sostenibilità ambientale.

• Digitalizzazione e Change Management

Adozione di un programma di completamento della digitalizzazione della «macchina comunale», basato sull’ efficientamento dei processi e l’interoperabilità applicativa e Attivazione di un programma parallelo di Change Management per supportare il personale interno durante il percorso di trasformazione digitale con l’evoluzione e l’ampliamento del parco applicativo della Città in tutti gli ambiti.

45 i punti di facilitazione digitale attivati in 11 sedi della città: (PIU, INFORMAGIOVANI, Circoscrizioni, Centro Lavoro Torino, Edilizia Residenziale Pubblica), 1 sede itinerante BIBLIOBUS e 33 sedi di prossimità in coprogettazione con Enti del Terzo Settore.

Entro il 2025 è previsto anche il coinvolgimento di 160 facilitatori digitali e di 36.500 beneficiari.

