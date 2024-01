Syllabus: nuovo programma formativo OpenGov

Con l’inizio del nuovo anno, Syllabus presenta il nuovo programma dedicato al Governo Aperto, realizzato in collaborazione tra Dipartimento della Funzione Pubblica e Formez PA nell’ambito del progetto “Opengov: metodi e strumenti per l’amministrazione aperta” nell’ambito di un ciclo formativo utile a trasferire competenze cruciali per diffondere, incentivare e sostenere lo sviluppo di processi decisionali partecipativi, principi di accountability e pratiche correlate.

Il nuovo programma è focalizzato sui modelli teorici e sugli strumenti operativi per la progettazione, realizzazione e valutazione dei servizi digitali della PA per l’erogazione al cittadino di servizi pubblici di qualità, resi disponibili dall’iniziativa Designers Italia. Il programma prevede due corsi, uno di livello introduttivo e uno di livello intermedio; alla fine di ogni corso è previsto un test di verifica delle competenze.

Il corso di livello introduttivo, “Conoscere i servizi digitali”, della durata di 1 ora e 30 minuti, è organizzato in un modulo e 9 unità didattiche, utili a presentare la cornice teorica di riferimento, il concetto di “qualità” dei servizi digitali e la loro evoluzione, gli indicatori che consentono di valutarla, le infrastrutture tecnologiche nazionali, ed il processo progettuale per lo sviluppo di servizi digitali di qualità.

Il corso di livello intermedio, “Progettare e realizzare servizi digitali di qualità”, della durata di 3 ore e 30 minuti, è organizzato in tre moduli e 21 unità didattiche, utili a illustrare metodi e strumenti per l’analisi del contesto e dell’esperienza utente, per supportare il coinvolgimento di stakeholder e utenti del servizio nel processo progettuale, per organizzare i contenuti di un servizio digitale, valutare e monitorare le principali caratteristiche che dovrebbero avere i servizi digitali delle PA per essere considerati di qualità: essere semplici da usare, equi, inclusivi e progettati a partire dai bisogni reali degli utenti.

Il programma formativo è disponibile nel catalogo Syllabus, nell’ambito tematico della transizione amministrativa; per maggiori dettagli, è possibile consultare la pagina “L’offerta Formativa” https://www.syllabus.gov.it/portale/web/syllabus/offerta-formativa

Fonte: Ministero per la Pubblica Amministrazione