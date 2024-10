Con comunicato pubblicato in GU Serie Generale n. 252 del 26 ottobre 2024, il Ministero per le Imprese ed il Made In Italy informa che con circolare del direttore generale per gli incentivi alle imprese 18 ottobre 2024, n. 42927 sono state definite le modalità attuative del sotto investimento 7.1 «Supporto al sistema produttivo per la transizione ecologica, le tecnologie Net Zero e la competitività e resilienza delle filiere strategiche» del PNRR per la parte concernente la produzione di energia da fonte rinnovabile per l’autoconsumo e la trasformazione sostenibile dei processi produttivi attraverso lo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo per la tutela ambientale, di cui all’articolo 6 del decreto ministeriale 9 dicembre 2014.



La circolare fissa, altresì, il termine per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni dalle ore 12,00 dell’11 novembre 2024. Ai sensi dell’art. 8, comma 3, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, la circolare e’ stata pubblicata dalla data del 18 ottobre 2024 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy: www.mimit.gov.it

Fonte: Gazzetta Ufficiale