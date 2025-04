Proroga del termine per le richieste di accesso ai contributi PNRR per la “Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l’autoconsumo”

Con Comunicato pubblicato in GU Serie Generale n. 81 del 7 aprile 2025 il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica informa che in attuazione del decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica n. 59 del 28 febbraio 2025, con decreto della Direzione generale programmi e incentivi finanziari n. 122 del 27 marzo 2025 è prorogato al 30 novembre 2025 ore 18,00 il termine ultimo indicato nella sezione 10 dell’avviso pubblico di cui al decreto del Capo Dipartimento Energia n. 141 del 5 aprile 2024 per la presentazione di domande a sportello per la concessione di contributi da finanziare nell’ambito della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del PNRR «Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l’autoconsumo».



Ai sensi dell’art. 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del decreto direttoriale n. 122 del 27 marzo 2025 è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica all’indirizzo https://www.mase.gov.it/pagina/investimento-1-2-promozione-rinnovabil i-le-comunita-energetiche-e-l-auto-consumo

Fonte: Gazzetta Ufficiale