Sulla impossibilità di monetizzare le ferie non godute per causa imputabile al lavoratore

Il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute spetta solo quando sia certo che la loro mancata fruizione non sia stata determinata dalla volontà del lavoratore e non sia ad esso comunque imputabile (1).

Nel caso di specie il finanziere – collocato in aspettativa per infermità e dichiarato inabile al servizio il giorno prima del suo decesso – per sua libera scelta aveva espressamente richiesto di non convertire i giorni di licenza ordinaria maturati in licenza straordinaria, circostanza che ha comprovato la possibilità concreta di fruire delle ferie sebbene rifiutate esplicitamente dall’interessato.



(1) Conformi: Cons. Stato, sez. I, 3 luglio 2023, n. 982; sez. IV, 30 marzo 2022, n. 2349, sez. IV, 13 marzo 2018, n. 1580, sez. III, 17 maggio 2018, n. 2956; sez. V, 12 febbraio 2007, n. 560 in Foro it., 2007, III, 314.

Nel senso che l’indennità sostitutiva per ferie non godute debba essere riconosciuta al personale (militare o delle Forze di polizia) assente dal servizio perché collocato in aspettativa per infermità e successivamente cessato dal servizio, Cons. Stato, sez. VI, 9 maggio 2011, n. 2736, in Foro it., 2011, III, 304; sez. VI, 7 maggio 2010, n. 2663, id., 2010, III, 371; sez. VI, 21 aprile 2008, n. 1765, id., 2008, III, 429.

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it