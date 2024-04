La definizione di “strada”, che comporta l’applicabilità della disciplina del relativo codice, non dipende dalla natura, pubblica o privata, della proprietà di una determinata area, bensì dalla sua destinazione ad uso pubblico, che ne giustifica la soggezione alle norme del codice della strada per evidenti ragioni di ordine pubblico e sicurezza collettiva.



Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 21 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 14367 del 2018 Rv. 648972-01

Fonte: Corte di Cassazione