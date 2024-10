Strutture tipo dehors e potere regolamentare del Comune

Con la sentenza 8747/2024 i giudici della quinta sezione del Consiglio di Stato hanno confermato che il Comune ha il potere, da un lato, di rilasciare i titoli edilizi e paesaggistici per la realizzazione delle strutture tipo dehors su tutto il territorio comunale, dall’altro, di approvare un regolamento di carattere generale che ne disciplini le caratteristiche, al fine di rendere più snello il procedimento autorizzatorio e di conformarle nell’ottica della “sicurezza urbana”, nell’accezione più moderna di miglioramento della vivibilità cittadina. (Nella fattispecie in esame, si controverte del regolamento, adottato da un Comune, per il rilascio di autorizzazioni ai fini dell’occupazione temporanea di suolo pubblico, privato e privato ad uso pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande all’aperto, il quale, per certe tipologie di dehors ricadenti in aree di tutela paesaggistica ed individuate come zone bianche, deve essere acquisita la preventiva autorizzazione paesaggistica”). (1).

(1) Conformi: Cons. Stato, sez. II, n. 1489 del 2023.

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it