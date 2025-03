E’ competente il giudice ordinario nelle controversie relative al canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, le motivazioni

E’ quanto ha affermato la Corte di Cassazione a Sez. Unite, con l’ordinanza n. 34495/2024 secondo la quale appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa al canone per

l’occupazione di spazi e aree pubbliche, poiché l’obbligo del pagamento di un canone per

l’utilizzazione di suolo pubblico non ha natura tributaria, esulando dalla doverosità della

prestazione e dal collegamento di questa alla pubblica spesa.



