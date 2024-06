Status dei rendiconti delle Piccole e Medie opere

Il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali (DAIT) con comunicato del 13 giugno 2024, informa che:

Con riferimento alle modalità di rendicontazione per le sole progettualità piccole e medie opere, di cui ai manuali allegati al decreto 14 maggio 2024, si rappresenta che, secondo il circuito stabilito dalla normativa e indicato all’interno della manualistica, gli Enti sono tenuti a trasmettere un solo rendiconto di spesa/progetto entro 6 mesi dal collaudo ovvero entro 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto-legge n.19/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n.56 del 29 aprile 2024.

Laddove l’Ente non abbia ottenuto tutte le somme dovute, l’eventuale mancato rispetto del termine dei 6 mesi sopra indicato, non comporterà la revoca del finanziamento.

Nel caso in cui un progetto presenti più rendiconti parziali che si trovino in stato “da integrare” a seguito delle modifiche effettuate dall’Amministrazione centrale, al fine di predisporre una rendicontazione unica delle spese, dopo il collaudo e la relativa erogazione del saldo, basterà che il Comune beneficiario, dalla propria area utente, selezioni il rendiconto (o i rendiconti) che si trova nello stato “da integrare” e che non intende inviare ed ESCLUDA tutte le spese INCLUSE nello stesso. Salvando le modifiche, di fatto, resterà un rendiconto vuoto con importo pari a zero.

La scelta dell’ID rendiconto in cui includere tutti i pagamenti per la rendicontazione complessiva finale è a discrezionalità del Comune beneficiario.

Contestualmente, dall’Anagrafica Progetto di Regis (sezione pagamenti) il Comune potrà, se necessario, inserire nuove righe di pagamento.

A questo punto, tornando nella funzionalità “Rendicontazione di Progetto” il Comune beneficiario potrà inserire tutte le spese nell’ID rendiconto “da integrare” che si intende portare a rendicontazione complessiva.

A seguito della creazione del rendiconto il Comune dovrà attestare (a mezzo di specifico flag del sistema informativo) lo svolgimento delle verifiche di propria competenza, allegando per ciascun flag la documentazione probatoria del controllo svolto.

Al termine di queste operazioni sarà necessario scaricare l’Attestazione delle verifiche effettuate relative al rendiconto di progetto (Allegato n. 1 al Manuale semplificato 14 maggio 2024) che dovrà essere firmata extra sistema e ri-caricata.

Quando il Comune avrà trasmesso al Ministero dell’interno il rendiconto, che assumerà lo status “da controllare”, si potrà valutare di cancellare centralmente tutti i rendiconti che si trovano allo stato “da integrare” con importo rendicontato pari zero.

Si rammenta che per l’erogazione del saldo del contributo medie opere, oltre alla trasmissione del certificato di collaudo, occorre valorizzare correttamente l’importo delle economie di progetto all’interno dell’apposita sottosezione denominata “Economie“, presente presso la sezione “Gestione Fonti” del sistema informatico.

L’implementazione del dato dovrà essere fatta in maniera univoca dal momento che sulla base degli importi ivi indicati saranno create le successive spettanze ed effettuati i relativi pagamenti.

Si invitano, pertanto, gli Enti a prestare massima attenzione alla valorizzazione delle economie in primis in quanto il rendiconto finale di spesa/progetto deve dare evidenza anche delle somme utilizzate ricevute a titolo di saldo (al netto delle economie censite), in secundis per evitare di sovraccaricare l’Amministrazione con successive richieste di rettifica dell’importo saldato in positivo o in negativo.

Fonte: DAIT