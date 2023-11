Sportello Unico SUAP, in Gazzetta Ufficiale le specifiche tecniche

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 25 novembre il Decreto 26 settembre 2023 del Ministero delle imprese e del made in Italy, recante “Modifiche dell’allegato tecnico del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, in materia di specifiche tecniche e di riordino della disciplina sullo sportello unico delle attività produttive (SUAP).”

Il Decreto, in attuazione dell’articolo 5 dell’Allegato al DPR n. 160/2010, individua le modalità telematiche per la comunicazione e il trasferimento dei dati tra il SUAP e tutti i soggetti coinvolti nel procedimento. In particolare, le Specifiche Tecniche individuano le “Modalità telematiche di comunicazione e trasferimento dati” tra le componenti informatiche: Front-office SUAP; Back-office SUAP; Enti terzi e di queste con il Catalogo del Sistema Informatico degli Sportelli Unici, come disciplinati dall’Allegato al DPR 160/2010.

Il decreto prevede che le specifiche sono attuate entro dodici mesi dalla comunicazione da parte di Unioncamere, per conto delle Camere di commercio, dell’operatività del Catalogo.

Si ricorda che ai fini dell’implementazione delle specifiche tecniche da parte dei singoli Enti, nel PNRR è previsto il sub-investimento 2.2.3 denominato “Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)”, a titolarità della Presidenza del Consiglio – Ministro per la Pubblica Amministrazione, finalizzato ad assicurare la completa conformità alle nuove specifiche tecniche di interoperabilità di tutti gli Sportelli unici e il supporto al riordino e alla digitalizzazione delle procedure connesse con le attività dello SUAP e dello SUE. Di seguito il link alle attività di progetto https://www.suapsue.gov.it/