DIHCUBE, al via il polo nazionale per l’innovazione digitale nelle costruzioni

Parte DIHCUBE, il Polo nazionale per l’innovazione digitale del settore delle costruzioni, promosso e coordinato da Ance. L’iniziativa prevede la realizzazione di un portale per supportare le PMI e la PA del settore delle costruzioni nel percorso della transizione digitale e offre una vasta gamma di servizi, pensati per migliorare la competitività delle imprese. Sono disponibili: assessment della maturità digitale, con una analisi approfondita del grado di digitalizzazione dell’impresa per identificare punti di forza e aree di miglioramento; formazione e webinar, programmi di formazione su misura e webinar tematici per aggiornare le competenze del personale; test before invest, supporto per guidare le imprese nell’adozione di nuove tecnologie e soluzioni digitali e nella realizzazione di progetti pilota per testare e implementare nuove tecnologie; accesso a finanziamenti, informazioni e assistenza per accedere a bandi e finanziamenti per l’innovazione tecnologica; networking e collaborazioni, opportunità di networking con startup innovative, imprese e organismi di ricerca per sviluppare progetti collaborativi.

I servizi relativi ad assessment, test e sperimentazione di tecnologie e Formazione (fino a 24 ore) sono gratuiti per le micro e piccole imprese. Il Polo è cofinanziato da Ue e Ministero delle Imprese e del Made in Italy e in quanto tale i servizi sono erogati alle imprese nel rispetto del Regolamento “De Minimis”.

Per presentare i servizi alle imprese è prevista una roadshow sul territorio, che rappresenterà un’opportunità per conoscere le potenzialità della piattaforma e incontrare gli account manager, le imprese interessate potranno fare le loro valutazioni ed eventualmente richiedere i servizi offerti.

Fonte: DIHCUBE