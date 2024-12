Sportelli Unici per le Attività Produttive: nuove risorse disponibili per l’adeguamento dei software di gestione delle pratiche

Dopo il finanziamento dell’adeguamento delle piattaforme tecnologiche SUAP comunali e regionali alle nuove “Specifiche tecniche di interoperabilità”, ai sensi del decreto interministeriale del 26 settembre 2023, il Dipartimento della funzione pubblica si appresta a pubblicare nuovi bandi di finanziamento, stavolta destinati a tutte le altre amministrazioni coinvolte nei procedimenti SUAP, a partire dagli Uffici tecnici Comunali e tenute, pertanto, anch’esse ad adeguarsi alle nuove modalità di interazione con i SUAP.

Si apre dunque la possibilità anche per questi Enti di ottenere un finanziamento per adeguare i rispettivi sistemi informativi già utilizzati per lo scambio di documenti con i SUAP o per aderire ad una delle soluzioni messe a disposizione per completare l’interoperabilità dell’ecosistema SUAP.

Il Dipartimento della funzione pubblica ha, quindi, avviato un’indagine esplorativa volta a mappare la potenziale platea dei soggetti ammissibili al finanziamento e raccogliere dati sulle modalità di adeguamento che intendono intraprendere.

Le amministrazioni interessate sono, pertanto, invitate a compilare l’apposito questionario, tramite il quale manifestare l’interesse alla partecipazione ai suddetti bandi di finanziamento.

La scadenza per la compilazione del questionario è fissata al 15/01/2025.

Nell’infografica al link sono consultabili tutti i dettagli per le amministrazioni interessate su come attivarsi per non perdere questa opportunità.

Fonte: Dipartimento della funzione pubblica