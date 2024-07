Servizio civile digitale anno 2024: graduatoria definitiva

Con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale n. 1043/2024/2024 del 28/06/2024, è stata approvata la graduatoria definitiva dei programmi di intervento e progetti di servizio civile universale specifici per il “Servizio civile digitale”, Anno 2024.

Si precisa che la collocazione nella graduatoria dei programmi di intervento non comporta l’automatico inserimento degli stessi nel Bando per la selezione degli operatori volontari. Ai sensi del paragrafo 7 della Circolare del 31 gennaio 2023 recante “Disposizioni per la redazione e la presentazione dei programmi di intervento di servizio civile universale – criteri e modalità di valutazione”, come modificata dalla Circolare del 26 gennaio 2024, con specifico decreto adottato dal Capo del Dipartimento, sarà disposto il finanziamento dei programmi con il punteggio più elevato, fino alla concorrenza delle risorse disponibili.

Tali programmi saranno successivamente inseriti nel Bando di selezione degli operatori volontari.

