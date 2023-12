Rpct e whistleblowing, il 4 dicembre la Giornata Anac per i Responsabili Anticorruzione

“Rpct e whistleblowing: esperienze e competenze” è il titolo della nona edizione della Giornata dei Responsabili per la prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT) organizzata da Anac e in programma lunedì 4 dicembre al Teatro Quirino di Roma.

Dopo i saluti del presidente dell’Autorità, Giuseppe Busia, la prima parte dell’evento sarà incentrata sulla nuova disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 24 del 2023 con l’obiettivo di ampliare le tutele per chi segnala illeciti, sulle Linee guida Anac e sulla nuova piattaforma ideata dall’Autorità per raccogliere le segnalazioni esterne. La seconda parte della Giornata sarà dedicata al ruolo degli RPCT, alle loro esperienze e competenze nella gestione delle segnalazioni interne e alla collaborazione con gli enti del terzo settore nella tutela dei whistleblowers.

L’invito del presidente Busia

“La nuova disciplina sul whistleblowing attribuisce al Rpct un ruolo di decisiva centralità per l’emersione dei fenomeni corruttivi, la tutela dei segnalanti e la promozione di una cultura organizzativa favorevole al whistleblowing. Proprio in ragione di tale centralità, dedicheremo durante la Giornata Rpct uno spazio ad hoc alle competenze dei Rpct con l’intento di promuovere un approccio proattivo all’istituto, attivare forme di sinergia, confronto e dialogo tra tutti i soggetti coivolti, valorizzare esperienze, condividere e diffondere best practices”.

Modalità di partecipazione all’evento

La partecipazione in presenza è rivolta agli utenti già registrati con profilo di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (Rpct) o di assistente Rpct. Per partecipare in presenza è necessario accedere, esclusivamente mediante le credenziali rilasciate da Anac, alla piattaforma predisposta per la prenotazione tramite il link ricevuto con la lettera di invito del presidente.

Gli Rpct non ancora iscritti al registro potranno effettuare la propria registrazione a questo link e, trascorse 48 ore, procedere con l’iscrizione all’evento. La partecipazione in presenza è soggetta ai limiti di capienza della sala e seguirà l’ordine cronologico di arrivo delle domande. L’iscrizione deve essere effettuata entro il 27 novembre 2023.

La partecipazione da remoto è aperta agli Rpct che non potranno partecipare in presenza e ad altri esponenti del settore pubblico coinvolti in relazione ai temi trattati. E’ possibile registrarsi a questo link: l’accesso sarà consentito ai primi 3mila che effettueranno la registrazione. Per gli utenti iscritti al Registro Rpct, il collegamento all’evento in streaming sarà disponibile anche sulla piattaforma di e-learning di Anac a questo link.

Fonte: ANAC