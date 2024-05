Modifiche dei modelli dei cartelli per il sostegno alle vittime di violenza e di stalking

In Gu Serie Generale n. 124 del 29 maggio 2024 pubblicato il DPCM 11 aprile 2024 contenente “Modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2020, recante: «Modelli dei cartelli, contenuti, lingue da utilizzare nonche’ modalita’ e tempistiche per l’esposizione del numero verde di pubblica utilita’ per il sostegno alle vittime di violenza e di stalking n. 1522»

Il decreto, in attuazione dell’art. 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, definisce il modello del cartello recante il numero verde di pubblica utilità per il sostegno alle vittime di violenza e stalking (1522), promosso dal Dipartimento per le pari opportunita’ della Presidenza del Consiglio dei ministri, il relativo contenuto, le lingue utilizzate, nonché le modalità e le tempistiche di esposizione del medesimo cartello da parte delle amministrazioni pubbliche, dei soggetti e nei locali espressamente indicati nei commi 348 e 350 del medesimo art. 1 della citata legge n. 160 del 2019.

Il cartello, adeguatamente visibile, deve contenere la seguente dicitura: «Sei vittima di violenza o stalking? Non sei sola. Chiama il 1522 Numero antiviolenza e stalking». ed è tradotto nelle seguenti lingue: inglese, spagnolo, francese, tedesco, arabo, cinese, russo, portoghese, rumeno, bengali.

Nell’Allegato 1 al provvedimento è riprodotto il contenuto grafico del modello del cartello.

Fonte: Gazzetta Ufficiale