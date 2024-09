Rome Future Week, apre la manifestazione dedicata all’innovazione e al futuro

Si apre la Rome Future Week, la manifestazione di eventi diffusi in tutta la città dedicati a innovazione, tecnologia e sostenibilità. L’iniziativa, di una settimana, presenta oltre 400 eventi in 260 location iconiche della città servite da una rete 5G: l’obiettivo è di mettere la tecnologia al centro dei processi di trasformazione urbana e sociale garantendo la sostenibilità.

Roma si prepara a ridefinire il proprio futuro attraverso un dialogo aperto su innovazione, tecnologia e sostenibilità, con l’apertura della Rome Future Week 2024, la Capitale diventa il fulcro di un confronto su come le tecnologie avanzate possano migliorare la qualità della vita e continuare a trasformare profondamente la città. L’incontro inaugurale all’Associazione Civita, dal titolo “Tecnologie per il Futuro di Roma“, ha riunito figure chiave della politica, del mondo accademico e delle imprese per esplorare le soluzioni tecnologiche che stanno contribuendo a proiettare la Capitale verso un futuro connesso e sostenibile. Ad aprire l’evento, il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, l’Assessore alle Attività Produttive e Pari Opportunità, Monica Lucarelli e il Presidente dell’Associazione Civita, Gianni Letta. Insieme, hanno dato il via a una settimana ricca di appuntamenti che vedranno protagonisti cittadini, istituzioni e aziende del settore tecnologico.

“Investiamo sulla transizione digitale e ambientale perché il mondo cambia e questa città deve recuperare la capacità di essere centro dell’innovazione” ha spiegato il Sindaco Roberto Gualtieri, ci sono centri di ricerca di eccellenza e una grande capacità imprenditoriale. Stiamo realizzando una connettività digitale adeguata ai tempi per un governo intelligente della città ma anche per creare un ecosistema per le imprese più innovative. Lo facciamo con la nuova rete 5g, l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, la realizzazione delle Case dell’innovazione e la collaborazione con il Rome Technopole e con il ricorso alle tecnologie più avanzate per i rifiuti, a partire dal termovalorizzatore, per i trasporti, con l’integrazione garantita dal modello MaaS e poi con la digitalizzazione del servizi pubblici”.

Durante la Rome Future Week, l’innovazione sarà declinata attraverso 5 concetti chiave che guideranno le discussioni e i progetti della settimana: Connessione, Collaborazione, Creazione, Competenza e Condivisione, pilastri che evidenziano la necessità di creare legami tra cittadini, imprese e istituzioni, promuovere l’innovazione attraverso startup e PMI, investire nelle competenze digitali e facilitare lo scambio di risorse e conoscenze tra tutti gli attori coinvolti.

Tra i progetti più significativi c’è il lancio dei primi 25 Centri di Facilitazione Digitale sul territorio, centri, distribuiti in scuole, centri anziani e spazi pubblici che rappresentano una risposta concreta al digital divide che limita l’accesso alle tecnologie per i cittadini. Grazie a un investimento di 1 milione di euro del PNRR, questi centri offriranno micro-corsi e assistenza personalizzata per garantire l’opportunità di partecipare alla trasformazione digitale. Durante l’evento saranno presentati alcuni dei progetti tecnologici più all’avanguardia che stanno ridisegnando il futuro di Roma:

Connettività avanzata: Il progetto di Boldyn ha illustrato la creazione di un’infrastruttura di comunicazione che renderà Roma una città connessa, abilitando nuovi servizi attraverso il 5G per la sicurezza e la gestione dei dati. Questa infrastruttura all’avanguardia aprirà la strada a una visione avanzata di smart city, migliorando l’efficienza e l’accessibilità dei servizi urbani.

Space Smart Factory: Thales Alenia Space ha mostrato come le tecnologie satellitari giocheranno un ruolo cruciale nello sviluppo della città del futuro. Le soluzioni innovative per il monitoraggio urbano e la gestione dei dati contribuiranno a creare una città intelligente, sfruttando l’economia spaziale per migliorare la qualità della vita dei cittadini.

Assistenti digitali: La Fondazione per l’Attrazione di Roma ha svelato il nuovo virtual assistant, basato su tecnologie di intelligenza artificiale generativa. L’assistente digitale faciliterà l’accesso ai servizi pubblici e culturali della città, offrendo ai cittadini e ai turisti informazioni utili, come orari dei musei o la localizzazione dell’ospedale più vicino.

Valorizzazione dei rifiuti: ACEA e Hitachi Zosen Inova hanno presentato le ultime tecnologie per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti, con l’obiettivo di trasformarli in risorse preziose. Questi progetti promuovono un nuovo modello di gestione circolare dei rifiuti, riducendo al minimo l’impatto ambientale e contribuendo a una Roma più sostenibile.

Un tema centrale della Rome Future Week è anche la parità di genere nelle tecnologie e nelle discipline STEM, l’Assessore Lucarelli ha sottolineato l’importanza di ridurre il gender gap e creare un ambiente lavorativo che valorizzi il talento delle donne. “Le donne devono essere protagoniste dell’innovazione e dobbiamo garantire le condizioni per emergere e contribuire attivamente allo sviluppo tecnologico del Paese”.

Prevista anche l’assegnazione di 2 riconoscimenti nell’ambito del Roma Startup Award, 2 startup che si sono distinte per la loro innovatività e l’impatto positivo sui cittadini:

Unexpected Italy è stata riconosciuta per l’originalità della proposta e la capacità di creare valore per la città. La giuria ha apprezzato la combinazione di idee innovative e competenze tecnologiche solide, sottolineando come la startup sia riuscita a proporre un progetto capace di contribuire significativamente allo sviluppo urbano di Roma.

Bufaga ha convinto la giuria per l’uso efficace delle nuove tecnologie e per la presentazione di un modello di business con un impatto sulla vita dei cittadini, la startup ha dimostrato come l’innovazione possa essere messa al servizio della comunità, offrendo soluzioni che fanno la differenza. Parallelamente, il Premio Social è stato conferito alla startup Bufaga, che ha ottenuto il maggior numero di preferenze da parte del pubblico online. Doppio riconoscimento che testimonia l’attenzione e l’apprezzamento per i progetti che mirano a migliorare la qualità della vita dei cittadini e lo sviluppo urbano della città. Per conoscere il PROGRAMMA nel dettaglio, visita il sito romefutureweek.it

Fonte: comune di Roma