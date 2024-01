Riparto risorse maggiore onere dei comuni per l’aggiornamento delle indennità di sindaci ed amministratori locali

Con Comunicato relativo al “Riparto dell’incremento di 150 milioni di euro, per l’anno 2023, per il concorso al maggiore onere dei comuni delle regioni a statuto ordinario per l’aggiornamento delle indennita’ di sindaci ed amministratori locali” il Ministero dell’Interno da notizia che nel sito del Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – area tematica «La finanza locale», alla pagina https://daitinterno.gov.it/finanza-locale, contenuto «I Decreti», è stato pubblicato il testo integrale del decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 14 dicembre 2023, corredato degli allegati A, B e C, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2024 al n. 185, recante: «Riparto dell’incremento di 150 milioni di euro, per l’anno 2023, disposto dall’art. 1, comma 586, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, del fondo di cui all’art. 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 – al netto dei conguagli 2022 – per il concorso al maggiore onere dei comuni delle regioni a statuto ordinario per l’aggiornamento delle indennità di sindaci ed amministratori locali», previsto dai commi 583, 584 e 585 dell’art. 1 della legge n. 234 del 2021.

Fonte: Gazzetta Ufficiale