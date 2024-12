Riparto delle risorse per l’assunzione a tempo indeterminato (stabilizzazioni) di personale impiegato presso le regioni e gli enti locali

Pubblicato in GU Serie Generale n. 297 del 18 dicembre 2024 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2024 recante “Modifica all’elenco allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2024, recante il riparto delle risorse per l’assunzione a tempo indeterminato (stabilizzazioni) di personale impiegato presso le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri dei sismi del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016, nonché degli enti parco nazionali“.

In forza del suddetto provvedimento all’elenco allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2024, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 luglio 2024, adottato in attuazione dell’art. 57, comma 3-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le modificazioni rappresentate graficamente in gazzetta cui si rinvia.