Riparto del fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità in favore delle regioni per l’anno 2024

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità con comunicato pubblicato in GU Serie Generale n. 243 del 16 ottobre 2024 rende noto che sui siti istituzionali della Presidenza del Consiglio del ministri www.governo.it – sezione «Pubblicità legale» e del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità: http://disabilita.governo.it – sezione «Avvisi e Bandi» è pubblicato il testo integrale del decreto del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro per l’economia e le finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro del turismo 1° agosto 2024, concernente criteri di riparto della quota parte di cinquanta milioni di euro del Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità in favore delle regioni per l’anno 2024 per il finanziamento di interventi e progetti per il turismo accessibile e inclusivo per le persone con disabilità.

Fonte: Gazzetta Ufficiale