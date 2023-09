In Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il Decreto del 1 agosto 2023 della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per la famiglia recante il “Riparto del Fondo per le politiche della famiglia, anno 2023”.

Le risorse del Fondo per le politiche della famiglia per l’anno 2023, ammontanti complessivamente a euro 97.008.500,00, sono destinate alla realizzazione di attivitaà di competenza statale, regionale e degli enti locali e sono ripartite con il presente decreto fra i seguenti settori di intervento:

1. risorse destinate ad interventi relativi a compiti e attività di competenza statale: euro 67.008.500,00, per le finalità di cui all’art. 2, ovvero, tra le altre, interventi a tutela dell’infanzia e dell’adolescenza, iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro e interventi in materia di adozione e di affidamento nazionali;

2. risorse destinate ad attività di competenza regionale e degli enti locali: euro 30.000.000,00, per finanziare le attività di cui all’art. 3 per la valorizzazione dei consultori familiari e il potenziamento degli interventi sociali in favore delle famiglie, nonche’ interventi volti a valorizzare i centri per la famiglia.

Fonte: Gazzetta Ufficiale