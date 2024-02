Riparto del contributo di 230 milioni di euro ai comuni per il potenziamento dei servizi educativi per l’infanzia

In GU Serie Generale n. 41 del 19 febbraio 2024 si da notizia che nel sito del Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – area tematica «La finanza locale», alla pagina: https://dait.interno.gov.it/finanza-locale – contenuto «I DECRETI», è stato pubblicato il testo integrale del decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro dell’istruzione e del merito, con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, e con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, del 18 gennaio 2024, corredato della «Nota metodologica» e del relativo allegato, recante: «Riparto del contributo di 230 milioni di euro, per l’anno 2024, ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, finalizzato a incrementare, in percentuale, il numero dei posti nei servizi educativi per l’infanzia, nonché recante gli obiettivi di servizio asilo nido e le modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerto per il 2024», registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 2024 al n. 464.

Fonte: Gazzetta Ufficiale