Contributo annuo di euro 10 milioni ai comuni capoluogo di città metropolitana che terminano il periodo di risanamento quinquennale

Con comunicato pubblicato in GU Serie generale n. 182 del 5 agosto 2024 il Ministero dell’Interno informa che nel sito del Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – area tematica «I Decreti», è stato pubblicato il testo integrale del decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 4 giugno 2024 recante riparto del contributo annuo di euro 10 milioni, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2038, di cui all’art. 1, comma 480, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, destinato ai comuni capoluogo di città metropolitana, che alla data del 31 dicembre 2023 terminano il periodo di risanamento quinquennale decorrente dalla redazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, ai fini del riequilibrio strutturale, registrato alla Corte dei conti in data 8 luglio 2024 al numero 2879.

Fonte: Gazzetta Ufficiale