Ripartizione risorse RepowerEU, nonchè di quelle residue, assegnate nell’ambito dell’Investimento 3.1 «Produzione in aree industriali dismesse»

Con Comunicato pubblicato in GU Serie Generale n. 224 del 24 settembre 2024 il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica informa che con il decreto del direttore della Direzione generale programmi e incentivi finanziari del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica 9 agosto 2024, n. 40, è stato rettificato il decreto della ex Direzione generale incentivi energia del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica 27 giugno 2024, n. 102, di attuazione dell’art. 3, comma 2, del decreto del Capo Dipartimento energia n. 164 del 17 aprile 2024, con cui sono state assegnate tra le regioni e province autonome le risorse residue non concesse dalle stesse nell’ambito dell’Investimento 3.1 «Produzione in aree industriali dismesse», Missione 2, Componente 2, del PNRR, nonché le ulteriori risorse assegnate con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 3 maggio 2024 nell’ambito della Missione 7, REPowerEU.

Ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale dell’avviso è consultabile sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica https://www.mase.gov.it/

Fonte: Gazzetta Ufficiale