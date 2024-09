in Gazzetta il DPCM 8 luglio 2024 recante il “Ripartizione del Fondo per l’attuazione della strategia nazionale di cybersicurezza e del Fondo per la gestione della cybersicurezza“.

A norma dell’art. 1 il decreto disciplina le modalità per l’assegnazione dei Fondi di cui all’art. 1, comma 899, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, alle amministrazioni che, individuate come attori responsabili nell’ambito del piano di implementazione della Strategia nazionale di cybersicurezza adottata, unitamente al medesimo piano, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2022, hanno presentato specifiche proposte di intervento e i relativi fabbisogni finanziari all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

Il Fondo per l’attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza di cui all’art. 1, comma 899, lettera a), della legge n. 197 del 2022, è parzialmente ripartito tra le amministrazioni individuate all’art. 1, secondo quanto previsto dall’allegato A, parte integrante del decreto.

Il Fondo per la gestione della cybersicurezza di cui all’art. 1, comma 899, lettera b), della legge n. 197 del 2022, è parzialmente ripartito tra le amministrazioni individuate all’art. 1, secondo quanto previsto dall’allegato B, parte integrante del decreto.

L’ Agenzia per la cybersicurezza nazionale indirizza, coordina e monitora, su base periodica, l’attuazione del piano di implementazione della Strategia nazionale di cybersicurezza.

Fonte: Gazzetta Ufficiale