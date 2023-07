Rideterminazione degli oneri relativi alle assunzioni di personale a tempo determinato per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti

Il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali (DAIT) ha emanato la Circolare n.84 del 3 luglio 2023 che fa riferimento all’ Articolo 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n.197 e relativo DPCM attuativo 1° maggio 2023 per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, attuatori di progetti inseriti nel PNRR in ordine alla rideterminazione degli oneri relativi alle assunzioni di personale a tempo determinato, in possesso di specifiche professionalità, con qualifica non dirigenziale, e determinazione del Fondo da destinare all’attività di supporto tecnico per ciascuno degli anni 2023/2026.

Con lo stesso provvedimento inoltre, tenuto conto della centralità della figura del segretario comunale nell’ambito dell’organizzazione amministrativa degli enti locali, particolarmente impegnati in questa fase nella realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, sono stati fissati, i criteri di riparto delle risorse dirette a sostenere la spesa del relativo trattamento stipendiale.

Le risorse finanziarie di tale Fondo, come individuate dall’articolo 3 del dpcm 1°maggio 2023, sono attribuite ad iniziative di assistenza tecnica a favore dei predetti comuni svolte da esperti individuati attraverso il portale www.InPA.gov.it mediante bando adottato dal Dipartimento della funzione pubblica, d’intesa con l’ANCI.

Fonte: DAIT