DAIT: Rettifica ed integrazione al decreto 26 giugno 2023, con definizione delle fonti di finanziamento PUI – PNRR e PUI – Nazionale per le singole progettualità

Con comunicato del 27 giugno 2024 il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali informa che facendo seguito all’emanazione del Decreto dipartimentale del 12 giugno 2024 e al comunicato del 18 giugno 2024, si informano le Città Metropolitane e i Soggetti Attuatori della Misura M5C2I2.2. “Piani Urbani Integrati”, che a partire dal 27 giugno 2024 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U. Serie Generale n.149 del 27 giugno 2024) è possibile prendere visione dell’avviso di pubblicazione del predetto decreto.

Pertanto, in conformità con quanto previsto all’art. 12 del Decreto, a partire dalla data odierna, esclusivamente gli Enti individuati all’interno dell’ “Allegato n. 3 Dettaglio PUI – Nazionale – Interventi che non concorrono al conseguimento di M&T di misura ed integralmente finanziati sulle risorse di cui all’articolo 34 del decreto-legge n. 19 del 2024”, potranno accedere sul sito internet della Finanza Locale, nell’area riservata del Sistema Certificazioni Enti Locali (“AREA CERTIFICATI – TBEL, altri certificati”) accessibile dal sito web della Direzione Centrale per la Finanza Locale all’indirizzo https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify e procedere alla compilazione e sottoscrizione dell’atto di adesione e d’obbligo disponibile sulla piattaforma.

Si specifica che sono stati elaborati due distinti format, a seconda che il Soggetto Attuatore sia direttamente la Città Metropolitana (e in tal caso dovrà procedere esclusivamente quest’ultima alla compilazione e sottoscrizione), ovvero che il Soggetto Attuatore sia un Ente (e in tal caso dovrà essere compilato e sottoscritto a cura sia di quest’ultimo che della rispettiva Città Metropolitana).



Si rammenta, infine, che in fase di compilazione dell’atto d’obbligo, la procedura verifica i codici fiscali del rappresentante legale del Comune e della Città Metropolitana, quindi si raccomanda preliminarmente di verificare che tali figure siano già censite nella configurazione Ente presente nell’area TBEL.

Fonte: DAIT