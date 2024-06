Regolamento recante le procedure per il reclutamento del personale del comparto AFAM

Pubblicato in Gazzetta il DPR 24 aprile 2024 n. 83 recante il “Regolamento recante le procedure e le modalita’ per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM“.

A norma dell’art. 1 l’abilitazione artistica nazionale, istituita sulla base dell’articolo 2, comma 8, lettera a-bis), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, ha durata di nove anni e attesta la qualificazione artistica, musicale e coreutica che costituisce requisito per l’accesso alle procedure di reclutamento del personale docente a tempo indeterminato. Il conseguimento dell’abilitazione non da’ diritto all’assunzione in ruolo.

L’art. 3 prevede che le istituzioni, nell’ambito della autonomia didattica e organizzativa, predispongono piani triennali per la programmazione del reclutamento del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, a tempo indeterminato e determinato. La programmazione tiene conto dell’effettivo fabbisogno di personale per il migliore funzionamento delle attivita’ didattiche, di ricerca e dei servizi amministrativi, e viene adottata nei limiti costituiti dalla dotazione organica, considerati i posti gia’ vacanti e quelli disponibili nel triennio per cessazioni dal servizio, dal numero di ricercatori che raggiungono nel triennio i requisiti per il passaggio alla docenza ai sensi dell’articolo 7, nonche’ dagli equilibri di bilancio.

Fonte: Gazzetta Ufficiale